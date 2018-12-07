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Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze töreninde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı.

07 Aralık 2018 Cuma 16:10
Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze töreninde

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Merham Kadir amcamızı kaybetmenin derin teessüfü içindeyiz. Uzun bir süredir rahatsızdı. Kadir amcamız benim hem dava arkadaşım hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farkı bizi dava ve yol arkadaşı olmaktan alıkoymadı. Böyle bir uyumumuz söz konusuydu. Rabbim taksiratını affetsin. Kimse ben şöyle güçlüyüm böyle güçlüyüm diye bir güce sığınmasın, o an geldiğinde emanet sahibi mutlak rabbimize teslim ediliyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize, bırakamazsak vay halimize." dedi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:10
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kadir Turgut

YORUM YAZ

  • şenay doğantşenay doğant27 dk önce
    allah rahmet eylesin ve bütün müslümanlarla birlikte sonsuz sevinç gözyaşına onu da nail eylesin inşallah başınız sağolsun
  • emiremir36 dk önce
    ... cok uzulduk
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