Başkan Erdoğan, Kadir Turgut'un cenaze töreninde

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşamını yitiren aile dostu Kadir Turgut'un cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, "Merham Kadir amcamızı kaybetmenin derin teessüfü içindeyiz. Uzun bir süredir rahatsızdı. Kadir amcamız benim hem dava arkadaşım hem yol arkadaşım oldu. Aramızdaki yaş farkı bizi dava ve yol arkadaşı olmaktan alıkoymadı. Böyle bir uyumumuz söz konusuydu. Rabbim taksiratını affetsin. Kimse ben şöyle güçlüyüm böyle güçlüyüm diye bir güce sığınmasın, o an geldiğinde emanet sahibi mutlak rabbimize teslim ediliyor. Bu kubbede hoş bir seda bırakabilirsek ne mutlu bize, bırakamazsak vay halimize." dedi.