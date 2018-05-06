Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ahdim olsun ki...' deyip açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde 24 Haziran'da yapılacak seçimin manifrestonu açıkladı. Erdoğan "Ahdim olsun ki, yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz, kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak. Ahdim olsun ki, faizler enflasyon ve cari açık düşecek. Türk ekonomisi finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye2nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanal İstanbul ve Çanakkale köprüsü gibi büyük projeler hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız 29 Ekim’de hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek ülkemiz hedeflerine uygun bir konuma çıkarılacak. Ahdim olsun ki, dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Vergi sistemi daha adil hale gelecek. Dar gelirli vatandaşın üstündeki vergi yükü düşecek. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonu artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek." dedi.