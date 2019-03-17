Erdoğan: Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır Erdoğan: (Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır.

Erdoğan: (Tunç Soyer) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil'den almıştır.

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