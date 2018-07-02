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Erdoğan yerel seçimler için adayları bu kriterlere göre belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından, 24 Haziran seçimlerinde verilen vaatlerin aşamalarını takip edecek.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:00
Erdoğan yerel seçimler için adayları bu kriterlere göre belirleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturacağı proje ekibi eylül ayında başlatılacak yerel seçim süreciyle birlikte vaatlerin gerçekleşme oranını, halkın memnuniyet düzeyini ve gelen önerileri Erdoğan’a rapor edecek. Erdoğan, bu kapsamda bakanlıklar ve belediyelerin ayrı ayrı yürüteceği projeleri geçmişte 180 günlük eylem planında olduğu gibi Beştepe’de oluşturulan Yatırım Ofisi, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, İdari İşler Başkanlığı’ndaki ekibiyle izleyecek. Teşkilattan ve partiden gelen raporlar da Beştepe’ye iletilecek.

SAHA MESAJINA GÖRE ADAY

Belediyelerin yürüteceği projelerin hayata geçme oranının yerel seçimlerdeki aday tercihininde etkili olacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın bu süreçte başta Kanal İstanbul olmak üzere üçüncü nükleer santral, Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılacak millet bahçesi projesi, şehir hastaneleri, hızlı tren projeleri ve milli insansız savaş uçağı gibi projeleri yakından takip edeceği belirtiliyor. Erdoğan’ın mahalli idarelerle ilgili halktan gelen şikâyetler ve önerilerle ilgili kurmaylarından haftalık bilgi istediği vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahadan gelen mesaja göre yerel seçimlerde aday tercihinde bulunacağı ifade ediliyor. 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:00
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