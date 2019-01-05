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Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:56
Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye tebrik telgrafı gönderdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:56
  1. ERDOĞAN
  2. kurtuluş yıl dönümü
  3. tebrik telgrafı

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