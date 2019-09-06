Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışını yaptı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışına katıldı. Erdoğan Cuma namazı sonrası gerçekleşen açılışta açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ne geldi. Erdoğan’a burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, eşlik etti. Erdoğan Cuma namazı sonrası gerçekleşen açılışta açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Ana ibadet mekanı 4 cepheden ışık almaktadır. Hayır sahiplerini tebrik ediyorum." dedi

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