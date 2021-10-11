Erdoğan açılışını yapmıştı, en prestijli ödüle aday gösterildi!

Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle inşa edilen cami, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olarak biliniyor.

Cambridge Merkez Camii’nin de adaylar arasında olduğu İngiltere’nin en prestijli mimari ödülleri RIBA Stirling’in kazananı 14 Ekim’de açıklanacak.

Açılışını Erdoğan yapmıştı

Caminin açılışını Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Konuşmasında, açılış dolayısıyla Türk ve Müslüman toplumuyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, “İlk andan itibaren ayrımcılığa karşı dayanışmanın timsali olan bu cami, inşallah gelecekte de vahdetin, muhabbetin ve barışın merkezi olmayı sürdürecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyadan duyurdular

Türkiye Diyanet Vakfı’nın desteğiyle İngiltere’nin Cambridge şehrinde inşa edilen ve Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi olan Cambridge Merkez Camii, İngiltere’nin en prestijli mimari ödülleri olan RIBA (Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü) Stirling’e aday. Cambridge Merkez Camii’nin resmî Twitter hesabından yapılan duyuruda, ilk kez bir caminin aday listesinde yer aldığı belirtildi.

Halkoyuna da sunuldu

İngiltere’nin mimarideki zirve ödülü olan Stirling’de adaylar halkoyuna da sunuldu. Halkoyunun sonuçları 13 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. Ancak halkoyuyla yapılan seçimin, ödülü kazanacak eserin seçilmesinde etkisi olmuyor. Yarışmanın bu yılki jürisinin değerlendirmesiyle prestijli mimari ödülün gerçek kazananı 14 Ekim Perşembe günü resmen ilan edilecek.

Doğa dostu mimari

Bin kişinin aynı anda namaz kılabildiği caminin bahçe tasarımında İslami geleneklere bağlı kalınırken, binanın da doğa dostu olmasına büyük önem verildi. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, ayrıca sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkat çekiyor. Caminin çatısında depolanan yağmur suları, bahçedeki fidanları sulamakta kullanılıyor. Ayrıca külliyenin elektriğinin kış aylarında yüzde 30’u, yaz aylarında ise yüzde 40’ı çatıya yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile üretiliyor.