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Erdoğan açıklayacak: Manifestoya uymayan isimler görevden alınacak!

AK Parti, geçtiğimiz yıl yaşanan başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bundan sonra bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek. Başkan Erdoğan’ın yerel seçimlerden önce açıklayacağı manifestoya uymayan isimler, seçim tarihi beklenmeden görevden alınacak. Manifestoda olması beklenen maddelerden bazıları şöyle: Başkanlar eskortla dolaşamayacak, yeşile dokunmayacak, prensiplere uyacak.

04 Eylül 2018 Salı 08:13
Erdoğan açıklayacak: Manifestoya uymayan isimler görevden alınacak!

2017 yılı ekim ayında başlayan bir süreçle, AK Partili İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Düzce, Niğde ve Çorum belediye başkanları genel merkezin talebiyle istifa etmişti.

ESKORTLA DOLAŞMAYACAK

AK Parti, 2019’daki yerel seçimlerden önce belediye başkanlarının uyması gereken ‘ana kurallar’ı açıklayacak. Bu kurallara ‘Yerel Seçim Manifestosu’ denilecek. Hürriyet'te yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı bu manifesto, bir anlamda belediye başkanlarının taahhütü olacak. Bu metinde yazılanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi:

“Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.

UYMAYANLAR BİR-İKİ YIL ÖNCEDEN GÖREVDEN ALINACAK

Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz.”

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 08:13
  1. Düzce
  2. Niğde
  3. İstanbul
  4. Çorum
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Ankara
  8. AK Parti
  9. manifesto

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