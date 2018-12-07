AK Parti seçim propagandası için özel ekip kuruyor

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları devam ederken; strateji ekibi seçim kampanyası ve sloganı ile ilgili de son hazırlıklarını yapıyor. Kampanyaları dijital ortama taşıyan AK Parti, oluşturacağı özel ekiple seçim süresince hangi hashtag’in öne çıkacağı, hangi videonun kullanılacağı ve hangi görselin ne zaman yayınlanacağı üzerinde çalışacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, kampanya insan odaklı olacak. İnsanı, sanatı, kültürü ve sporu merkeze alan bir kampanya yürütülecek. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak.

“Birlik ve hizmet” vurgusu

19 Şubat’ta lansmanının yapılması planlanan ana slogan ile ilgili de üzerinde çalışmalar devam ediyor. Acar Medya ve Algoritma Reklam Ajansı iki ayrı slogan üzerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aklında bir slogan bulunduğu, bu üç slogan içerisinden seçim yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki sloganda “birlik, memleket ve hizmet” vurgusu olduğu öğrenildi. Lansman öncesinde ise Erdoğan tarafından, AK Parti’nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti’nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.

Gürültü kirliliğine asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yeni kampanya yöntemine işaret etti. Erdoğan, şunları söyledi: “Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hâle geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.”

(Türkiye)