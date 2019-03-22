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Erdoğan açıklamıştı! Yeniden faaliyete geçti

Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki Türkiye Emlak Katılım Bankasının Ataşehir'deki merkez şubesi faaliyete geçti. İnşaat sektöründeki finansal sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla faaliyete başlayan bankanın, yıl sonuna kadar 7 bölgede 15 şubeye ulaşması hedefleniyor

22 Mart 2019 Cuma 07:20
Erdoğan açıklamıştı! Yeniden faaliyete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük Eylem Planı'nda açıkladığı Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki, kamuoyunda kısa adı "Emlak Bank" olarak bilinen bankanın Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası ve merkez şubesi bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Katılım bankası olarak hizmet vermeye başlayan kuruluş, tarih sahnesinde yeniden yerini aldı.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, sektör için yeni ürünler geliştiren ve inşaat sektörünün içinde bulunduğu finansal sorunlara çözüm üreten bir banka olacak.

Bankanın asli görevinin ithal ikameci üretim hedefleyen şirketlere fabrikanın kurulum aşamasından başlayarak destek vermek olacağını, böylece ithalatın önünün kesilip cari açığın aşağı çekilmesinde kalıcı bir yol alınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Banka sadece inşaat aşamasında değil ithal ikameci üretim yapacak olan projeye sermaye ortağı da olabilecek. Yani kurumun bizzat içinde ve yönetiminde de olabilecek.

Sanayi bölgeleri geliştirecek

Emlak Bankası'nın yeni görevine uygun olarak ana faaliyet alanlarından birisi de atıl arazilerin banka bünyesine alınarak sanayi arsaları geliştirmek olacak. Küçük sanayi siteleri de kuracak olan Emlak Bankası böylece aynı zamanda atıl arazilerin kullanıma açılmasını da sağlayacak.

Türkiye’nin, endüstriyel olarak istenilen seviyeye çıkamamasından dolayı günümüzde yüzlerce teknoloji ve sanayi ürünü yurt dışından ithal ediliyor. Teknolojik ürünler arasında başı çekenler; cep telefonu, bilgisayar, tablet, kulaklık, kamera sistemleri, oyuncak, elektronik aletler gibi ürünler ön plana çıkıyor.

Kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve techizat, gıda sanayi, motorlu kara taşıtlar da öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Emlak Bankası'nın destek vereceği muhtemel projeler şunlar olacak;

-Cep telefonu
-Bilgisayar, tablet, kulaklık, 
-Kamera sistemleri
-Oyuncak
-Elektronik aletler
-Debagat ve boyacılıkta kullanılan hülasalar taneler,
-Pigmentler ve boyalar
-İlk şekillerde plastikler
-Mineral kimyasal maddeler
-Temizlik malzemeleri (Deterjan, sabun)
-Elektronik cihaz şarj aletleri  
-Elektrikli mutfak eşyaları
-Elektrikli süpürge
-Tıp ve eczacılık ürünleri
-Araba Tekerlek ve Lastikleri
-Güneş enerji panelleri
-Suni gübre
-Kimyasal yağlar

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 07:20
  1. EKONOMİ
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Emlak Bankası

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