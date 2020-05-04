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Erdoğan açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapıyor...

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:31:00 - 2020-05-04 19:38:27

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışların 1 milyar 910 milyon lirayı bulduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz.

Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik.

Ayrıntılar geliyor...

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