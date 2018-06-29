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Erdoğan açıkladı! Hainler birbirine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Üst düzey teröristleri öldürdük" açıklaması, terör örgütü elebaşlarıi ile militanlar arasında "Kim vuruldu" kavgasına neden oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 11:41
Erdoğan açıkladı! Hainler birbirine düştü

Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta 20 savaş uçağının katılımı ile örgüte ait 10 kritik noktanın vurulduğunu ve harekatta çoğu üst düzey 35 teröristin toplantı halinde vurulduğunu açıklaması ardından örgüt alt kadrosunda "Kim vuruldu" sorusu sorulmaya başlandı. Telsiz konuşmalarına yansıyan kavgada, kimlerin vurulduğunu merak eden teröristlerle, bilgi vermekten kaçınan örgüt yönetimi arasında küfürleşmeler ve tehditler havada uçuştu.

"VURULANLAR KİM MERAK EDİYORUZ" SORUSU ÖRGÜT YÖNETİMİNİ ÇILDIRTTI

22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gece istihbarat birimlerince kaydedilerek çözümlenen Kandil'deki örgüt yönetimi ile kırsaldaki terörist grupları arasında geçen telsiz konuşmalarının ayrıntısı ortaya çıktı.

Kuzey Irak sınırına yakın bölgede kaydedilen ve İstihbarat Elektronik Sistemler Daire Başkanlığınca deşifre edilen konuşmalarda, teröristler arasında ağız kavgası ve küfürleşmeler yaşanıyor. Konuşmalara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, Türkçe yayın yapan basın kuruluşlarından takip eden onlarca terörist telsizlere sarılıp PKK'nın yuvası Kandil'i soru yağmuruna tuttu. Konuşmalara göre kırsaldaki teröristlerin, "Vurulanlar kim merak ediyoruz" sorusu örgüt yönetimini çıldırttı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta düzenlenen Kahramanmaraş mitinginde "Kandil'i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. İkinci operasyonda o liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik" demişti.

İŞTE O KONUŞMA:

Agit: Roj (Kandil ana telsiz kodu) 2 defa Roj: Devam et Agit bir notun mu vardı niçin bu kanaldasın?

Agit: Anlaşıldı Roj. RTE'nin (Recep Tayyip Erdoğan) düşman yayınları (Türkiye'de yayın yapan medya organları), medya savunma alanlarında (Kandil) kanatların (uçakların) toplantıyı hedef aldığını ve 35 başkan hevalin (arkadaş) vurulduğunu yazıyor. Doğru mu?

Roj: Agit niye soruyorsun. Bu merakın niyedir?

Agit: Roj hevaller (arkadaşlar) olarak merak ediyoruz. Sen niçin kızıyorsun? (Bu konuşmanın hemen ardından 2-3 dakika süren zılgıt seslerinden sonra peş peşe)

Ez (ben) Welat: Bende merak ediyorum

Ez (ben) Diyar Garzan: Kimin öldüğünü sormak suç mu?

Ez (ben) Beste Agiri: Roj bozulduysan Cemal başkanın (Murat Karayılan) gazozundan iç.

Roj: Bu yaptıklarınızla düşmana hizmet ediyorsunuz.

Ez (ben) Kobani Zinar: Düşman olmasalar bunu sormazlar.

Ez (ben) Herekol Rojhat: Sen şerefsizlik etme yalaka.

Agit: Söyleyin, siz kimin dogusunuz (köpek)? Cemal'mi (Murat Karayılan) Cuma'mı (Cemil Bayık), Abbas'mı (Duran Kalkan) kimin?

Roj: Konuşmalarınızı Rojhat'a dinletiyorum. Hepiniz bunun hesabını vereceksiniz.

Agit: Sizin de hesabınızın da. Cevap vermeye kıçın yemedi. Tehdit mi ediyorsun?

Kobani Zinar: İnsanın başına meraktan ne gelir? (gülüşme )

Agit: Yakında o yalakalığını yaptıklarının başına gelenler ortaya çıkınca gülme bana geçer şerefsiz.

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:41
  1. Kahramanmaraş
  2. kandil
  3. Murat Karayılan
  4. terörist

YORUM YAZ

  • BekalBekal9 sa önce
    Birbirinizi yiyin şerefsiz köpekler canınınız cehenneme
  • AsenaAsena12 sa önce
    Hewaller şimdi ne yapcanız, geliyor gelmekte olan Şanlı Türk ordusu, bak ben size bir tavsiye vereyim.Sakın Türk e düşman olmayın bu dünya da , Türk unutmaz,birgün gelir sizi o fare ininde bulur öteki dünya cehennem Hewali yapar. Kürt değilsiniz siz olmadınızda ermeni Siyonist dinsiz hewal topluluğu
  • almanya ya bakınalmanya ya bakın9 sa önce
    adamlar teröristlikten emekli oldular. bu malların haberi yok.
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