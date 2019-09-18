Erdoğan'dan binlerce öğrenciye zam müjdesi! Yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere zam müjdesi geldi. Erdoğan, "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu. Öğrencilere zam müjdesi Erdoğan, "Öğrencilerimize aylık 500 lira kredi/burs ödüyoruz. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Öğrenci harcını da kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi ortada yok. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." dedi.

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