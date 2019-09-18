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Erdoğan'dan binlerce öğrenciye zam müjdesi!

Yeni akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere zam müjdesi geldi. Erdoğan, "Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
Erdoğan'dan binlerce öğrenciye zam müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Öğrencilere zam müjdesi

Erdoğan, "Öğrencilerimize aylık 500 lira kredi/burs ödüyoruz. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor. Öğrenci harcını da kaldırdık. Harç verildiği zaman kıyamet koparanlar şimdi ortada yok. Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi tabi yeni bir zam daha gelecek." dedi.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:26
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. öğrenci
  3. burs
  4. kredi
  5. zam

YORUM YAZ

  • bhgbhg3 dk önce
    Gelecek tabiii yurtlara yuzde 2o zam yaptiniz vermeden aldiniz cocuklardan 500 den 100 tl eksildi yerine koyacaksinuz bu mu mujde
  • AhmetAhmet5 dk önce
    üniversitede iken 4 yıl kredi almış idim.Sonra mezun olunca iş de bulamadım.2017 yolunda eve haciz geldi.Anneme kredi çektirdim de ödedik
  • AbdullahAbdullah6 dk önce
    Okul bitince de faiziyle geri alıyorlar. Aklı olan öğrenci zaten bu faizli krediyi almıyor.

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