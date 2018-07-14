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Başkan Erdoğan açıkladı! Bir hain daha paketlendi

Belçika'da iki gün süren NATO zirvesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçakta, gazetecilerle görüştü. Erdoğan, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bu konuda bir müjde daha verdi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:27
Başkan Erdoğan açıkladı! Bir hain daha paketlendi

Brüksel temasları hakkındaki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle güvenlik güçlerinin yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan FETÖ'cülerin yakalanması ile ilgili ''İçişleri Bakanlığımız var, istihbarat, teşkilat başkanlıklarımız var. Bunları zaten onlar kovalıyor. Bakın Kosova’da da olsa Azerbaycan’da da, Ukrayna’da da olsa yakalayıp getiriyoruz. Ukrayna’dan bir tane daha gelecek. Bunları hep takip ediyoruz. Nereye kaçmış olurlarsa olsunlar, bunları peşlerini bırakmayacağız. Bunlar çözülene kadar, dökülene kadar peşlerindeyiz. Rabbim bizi inşallah bu konuda yalnız koymayacak.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 09:27
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