Başkan Erdoğan açıkladı! Bir hain daha paketlendi

Brüksel temasları hakkındaki soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle güvenlik güçlerinin yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili yaptığı çalışmalar hakkında önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan FETÖ'cülerin yakalanması ile ilgili ''İçişleri Bakanlığımız var, istihbarat, teşkilat başkanlıklarımız var. Bunları zaten onlar kovalıyor. Bakın Kosova’da da olsa Azerbaycan’da da, Ukrayna’da da olsa yakalayıp getiriyoruz. Ukrayna’dan bir tane daha gelecek. Bunları hep takip ediyoruz. Nereye kaçmış olurlarsa olsunlar, bunları peşlerini bırakmayacağız. Bunlar çözülene kadar, dökülene kadar peşlerindeyiz. Rabbim bizi inşallah bu konuda yalnız koymayacak.'' ifadelerini kullandı.