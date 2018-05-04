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Avrupa'a engeline Bosna formülü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin 24 Haziran seçim kampanyalarına yönelik getirdiği engele karşı Bosna formülünü açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 08:36
Avrupa'a engeline Bosna formülü

Erdoğan, Avrupa'nın kampanya yasaklarıyla ilgili olarak "Bu yeni değil. Bunu daha önceki seçimlerde, 7 Haziran’da da Kasım’da da gördük. Bunları hiç önemsemedik. Bazı Avrupa ülkelerinin siyasetçilerimiz, vatandaşlarımız aleyhinde tavırlar sergilemesi elbette demokratik bir tutum değildir. Seçimlere, kampanyalara herkes saygı göstermeli. Nitekim biz Avrupa’da seçim yapılan ülkelerdeki liderleri arayıp kendilerini tebrik etmekten çekinmedik. Çünkü biz yeni bir sayfa açılsın, ilişkiler iyi olsun istiyoruz." dedi.

HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR...

Avrupa’da bazı ülkelerin “Kampanya için salon veririz”, “Vermeyiz” tartışması yapmakta oldukları bir ortamda, biz de oralarda yaşayan vatandaşlarımızla Bosna Hersek’te buluşmayı tercih ettik. Avrupa ülkelerinden gelecek vatandaşlarımızla, Bosna Hersek’teki bir salonda bir araya geleceğiz. O toplantıya inşallah ben de gideceğim. Avrupa’daki vatandaşlarımız da yaşadıkları ülkelerde çalışmalarını sürdürecekler elbet.

Öte yandan Erdoğan, Netanyahu'nun İran'la ilgili açıkladı gizli belgeler hakkında "Durmadan ortaya birçok şeyler atılıyor. Bölgeye ilişkin haberleri ve gelişmeleri elbette bizler de takip ediyoruz." yorumunda bulundu.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 08:36
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