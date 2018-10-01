Erdoğan açıkladı! Alman şirketler takipte tutulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışı ziyaretleri kapsamında Almaya'da temaslarda bulundu. Almanya ziyaretinde pek çok firma ile görüşmeler düzenlenirken yeni yatırımların da masaya yatırıldığı belirtildi.

Yatırım ofisi takip edecek

Almanya Türkiye'de 6 bin Alman sermayeli firma ile yabancı yatırımlarda ilk sırada yer alırken, bu yatırımlarla 60 binin üzerinde istihdam sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yatırımı bulunan Alman firmaları ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıklayarak, "Bu şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisi memnuniyet vericiydi. Bunların yeni yatırımlara girmesini teşvik edelim istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "Siemens, Bosch, bunlar Türkiye’de 150 yıllık, 130 yıllık şirketler. Tüm bu şirketlerle görüşmeleri yapıp, bunları yatırım ofisimiz vasıtasıyla yakın takibe alacağız" dedi.

Otomotiv şirketleri de takipte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyaretinde Türkiye'de yatırım yapan başta BMW, Mercedes, MAN gibi otomotiv şirketlerinin de yakın takipte olduğunu vurguladı. Yatırım ofisi aracılığı ile hem teşvik edilecek hem de yakın takipte tutulacak.

Alman otomotiv sektörü açısından Türkiye hem önemli bir pazar hem de üretim merkezi oluşturuyor. Türkiye'de yatırımı bulunan Alman şirketleri Türkiye'nin ihracatında da önemli rol oynuyor.