Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Açık söyleyeyim üzüldüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. 16 Nisan’da yapılan referandumu hatırlatan Erdoğan, referandumda İstanbul’da yüzde 48.6'lık 'evet' oranının kendisini üzdüğünü söyledi.

Erdoğan, "Yeni sistemde 600'e çıkan vekillerimizin 98 tanesini tek başına İstanbul seçiyor. İstanbul'da iddia ve güç sahibi değilseniz, Türkiye'de güç sahibi olmanı neredeyse imkansız hale geliyor. İstanbul yaklaşık 9.5 milyonluk seçmeni ile 24 Haziran'ın belirleyicisi olacak. İstanbul neder ise, Türkiye onu der. Şimdi yeni bir yoldayız. Yüzde 48,6 önemli bir başarı ancak AK Parti için hedef daha yüksektir. Ben bu oyların üzerine 1 - 1.5 milyon koyabileceğimize inanıyorum. Sizlerin çabası İstanbul ve Türkiye'nin kazanılmasında hayati öneme sahiptir. Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim."dedi.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan,"Biz ağaç dikiyoruz, adam kalkıyor yürüyüş yapıyor. Nerede, Gezi'de. Bunlar ağaç söktü diyor, biz ağaç söker miyiz ya? Ey Bay Kemal, senin bu ülkede dikili ağacın var mı ya? Belediyelerin de dahil kaç ağacın var söyle. Çanakkale'deki kopukluğu da giderip, Asya ile Avrupa'yı birleştireceğiz. Bunu kim anlatacak, siz anlatacaksınız." ifadelerini kullandı.