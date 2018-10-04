Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerini uyardı: AB üyeliğini referanduma götürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda yaptığı konuşmada AB'ye girilip girilmemesi konusunda "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne kadar veriyor ona bakmak gerekir." açıklamasını yaparak referandum sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu: “Son seyahatimde ben Amerika'da birkaç tane AB üyesi başkana da onu söyledim. "Yahu bak. Siz beni yoruyorsunuz, ben sizi yoruyorum. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza, siz yolunuza gidin. Yormayalım birbirimizi. Bunlar ne yormaktan bıkıyor" Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de - yarın gazetelere iyi başlık olur - 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Yolu açmazlarsa referanduma götürürüz.”

Türkiye AB'yi istemiyor

Daha önce MAK Danışmanlık’ın yaptığı Avrupa Birliği anketi sonuçlarına göre, Türkiye AB ile yapılan müzakerelere karşı olduğu sonucu çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye AB ile müzakereleri bitirmeli diyenlerin oranı Yüzde 68 olmuştu.