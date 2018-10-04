0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerini uyardı: AB üyeliğini referanduma götürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika AB referandumu açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye girilip girilmemesi konusunda "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne kadar veriyor ona bakmak gerekir. Yolu açmazlarsa referanduma götürürüz.” ifadesini kullandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB ülkelerini uyardı: AB üyeliğini referanduma götürürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda yaptığı konuşmada AB'ye girilip girilmemesi konusunda "Bize düşen 81 milyona gitmek, 81 milyon ne kadar veriyor ona bakmak gerekir." açıklamasını yaparak referandum sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu: “Son seyahatimde ben Amerika'da birkaç tane AB üyesi başkana da onu söyledim. "Yahu bak. Siz beni yoruyorsunuz, ben sizi yoruyorum. Alacaksanız alın, almayacaksanız söyleyin biz yolumuza, siz yolunuza gidin. Yormayalım birbirimizi. Bunlar ne yormaktan bıkıyor"  Almayacağız da diyemiyorlar. AB ne kadar güçlü olursa biz de o kadar güçlü oluruz. Bizim AB'ye katacağımız çok şey var, onların da bize katacağı çok şey olabilir. Ama bu mantıkla giderse, bize düşen de - yarın gazetelere iyi başlık olur - 81 milyona gitmek. 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak. Yolu açmazlarsa referanduma götürürüz.” 

Türkiye AB'yi istemiyor

Daha önce MAK Danışmanlık’ın yaptığı Avrupa Birliği anketi sonuçlarına göre, Türkiye AB ile yapılan müzakerelere karşı olduğu sonucu çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye AB ile müzakereleri bitirmeli diyenlerin oranı Yüzde 68 olmuştu.

 

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:30
  1. erdoğan
  2. ab referandumu

YORUM YAZ

  • nene hatunnene hatun59 dk önce
    GİRMEYELİM...EKSİK KALSIN HAİNLER....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yaşlandıkça mutluyuz
  1. Yaşlandıkça mutluyuz
  2. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
  3. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
  4. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
  5. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
  6. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
  7. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
  8. Kadıköy'de yol çöktü!
  9. Kanser riski taşıyanlar bu besinleri..
  10. Bahçeli'den 'Kemal Derviş' açıklaması:..
  11. Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası
  12. Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a..
  13. Gıdalar ışınlanıyormuş
  14. Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma..
  15. Kansere karşı nasıl beslenmeli?
  16. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
  17. Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak..
  18. Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar
  19. Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap..
  20. Siirt'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

Günün Karikatürü

4 Ekim 2018
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi