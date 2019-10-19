0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan "abim" dediği Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu

Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün hakk'a yürüyen Nuri Pakdil için Fatiha okuttu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan "abim" dediği Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşmaya başladığı anlarda "Abim" dediği usta yazar Nuri Pakdil için kürsüden Fatiha okuttu.

Türk edebiyatının önemli isimlerden olan Nuri Pakdil, dün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 85 yaşında hayatını kaybetmişti.

Nuri Pakdil, üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne tedavi görüyordu. 85 yaşındaki Pakdil, dün öğlen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede kalbinin durdu.

Mesaj paylaşmıştı

Sosyal medyadan mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:37
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Nuri Pakdil
  4. Ankara Şehir Hastanesi
  5. Necip Fazıl Saygı Ödülü

YORUM YAZ

  • hercaihercai35 dk önce
    Sayin Erdogan icin diktator diyenlere; bu fotografa iyi bakin! Boyle Cumhurbaskani tarihte gorulmemeistir. Nuri Pakdil'e de Allah'tan rahmet dilerim, mekani cennet olsun.
  • H uH u40 dk önce
    Benim vefalı başkanım

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstiklal Marşı'yla dalga geçen sapkınlardan yeni rezalet!
  1. İstiklal Marşı'yla dalga geçen..
  2. Erdoğan şaştı kaldı! 'Reis' dedi ve..
  3. UEFA kararını açıkladı! Artık iki ülke..
  4. Anlaşmaya vardılar! Asya ülkesi,..
  5. Abdurrahman Dilipak 'ABD ile anlaşma'..
  6. Protestoya giden Colin Kazım'ın..
  7. Semazenlerden Mehmetçik'e asker selamı
  8. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 179 cep..
  9. Kasımpaşa, Kayserispor deplasmanında
  10. Rusya'dan flaş Esed açıklaması
  11. Japonya, ticari gemilerini korumak..
  12. 15 yıl çalışan ne kadar kıdem..
  13. Tarihi kervansarayın yorgancı ustası
  14. 'Hanımağa'nın fuhuş çetesine..
  15. ABD dünyaya duyurdu: Savaş uçağı ve..
  16. Eklem hareket bozukluklarının..
  17. Maaşını alamayan futbolcuların..
  18. 'Macaristan, Barış Pınarı Harekatı'nda..
  19. 6 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?
  20. 'YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte..
  21. İdrar yollarındaki enfeksiyonu..
  22. MEB'den öğretmenlere ara tatil programı
  23. YPG/PKK Ermeni kilisesini de karargah..
  24. Ermeni kilisesinden Türk askerine..
  25. Vergi uygulamalarında yeni dönem
  26. 'İstanbul'da üretip 230 noktaya sattık'
  27. 4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar..
  28. “Barış istiyor”dunuz, “Akan su değil,..
  29. İdrar rengi neden koyulaşır?
  30. Eski hakem Erman Toroğlu: Eski Fatih..
David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

Günün Karikatürü

19 Ekim 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!