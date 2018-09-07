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Erdoğan’dan ABD’ye PKK eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ tehlikesi kalmamasına rağmen, ABD’nin teröristleri güçlendirmesinden dolayı Türkiye’nin rahatsız olduğunu söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 15:29
Erdoğan’dan ABD’ye PKK eleştirisi

Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği üçlü zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör hamisi ABD’nin PKK tutumunu eleştirdi.

“FEVKALADE RAHATSIZIZ”

Erdoğan şunları söyledi:

DEAŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamasına rağmen Amerika'nın bölgede bir diğer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsızız.

“DEAŞ’LA MÜCADELE BAHANESİYLE ATILAN ADIMLAR...”

Gözler İdlib’e çevrilmişken Fırat’ın doğusunda istenmeyen gelişmelerin yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bizler İdlib'e odaklanırken ve dünya gözlerini buraya çevirmişken Fırat'ın doğusunda arzu etmediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Birtakım yabancı güçlerin bölgede DEAŞ'la mücadele bahanesiyle attığı adımların artık bambaşka bir istikamete yöneldiği gizlenemez bir gerçektir.” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:29
  1. İdlib
  2. üçlü zirve
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. ABD
  5. PKK
  6. DAEŞ

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