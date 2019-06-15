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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkenin başkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Duşanbe'de Tacikistan, Rusya, İran, Çin ve Özbekistan başkanlarıyla görüştü.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülkenin başkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Zirve'deki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, Zirve kapsamında Çin Devlet BaşkanıŞi Cinping, Tacikistan Cumhurbaşkanıİmamali Rahman, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Özbekistan CumhurbaşkanıŞevket Mirziyoyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:29
  1. Başkan Erdoğan
  2. Rusya
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Putin
  5. Ruhani

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