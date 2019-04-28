0553 313 94 23

Başkan Erdoğan en çok oy alan 5 başkana ödül verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde en çok oy alınan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarına ödül verecek.

28 Nisan 2019 Pazar 13:51
Başkan Erdoğan en çok oy alan 5 başkana ödül verecek

AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da devam ediyor. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verecek.

Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde 70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47) , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde 67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Yüzde 65,04) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül alacak. 

Yüzde 72,99 oy oranıyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, yüzde 61,72 oy oranıyla Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, yüzde 55,57 oy oranıyla Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 53,22 oy oranıyla Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yüzde 51,58 oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da il belediye başkanları arasında ilk beşe girerek, ödül almaya hak kazandı.

Öte yandan büyükşehir ilçe belediyelerinden ilk beş sırada Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan yer aldı.

İlçe belediyeleri arasında Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kemer Belediye Başkanı İsmail Özay ilk beşe girdi.

Belekçahan Belediye Başkanı Şahin Arısoy, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Çalışkan Belediye Başkanı Nadir Tosun, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de belde belediyeleri arasında en fazla oyu aldı.

Ödülleri Erdoğan tarafından takdim edilecek

Yerel seçimlerde kategorilerine göre en fazla oyu alan belediye başkanlarına ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edilecek. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 13:51
  1. Şırnak
  2. Trabzon
  3. Sakarya
  4. Rize
  5. Nevşehir
  6. Kahramanmaraş
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Ağrı
  10. Adıyaman
  11. Erdoğan
  12. Recep tayyip erdoğan
  13. Cumhurbaşkanı
  14. genel seçimler
  15. erdoğan ödül verecek
  16. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de terör örgütüne operasyon! Hepsi imha edildi
    1. Tunceli'de terör örgütüne operasyon!..
    2. Van’da Türkiye-İran Sınır Güvenliği..
    3. Eşini öldüren kişi, kendini jandarmaya..
    4. Bağcılar’da Lise Tanıtım Günleri..
    5. Bakan Çavuşoğlu, Irak temaslarını..
    6. Şanlıurfa'da bahis operasyonu: 10..
    7. Evkur Yeni Malatyaspor U19 deplasmanda..
    8. (Özel) Yemek sipariş veren..
    9. Bingöl’de odunluk yangını
    10. Off-Road yarışları nefes kesti
    11. Kahramankazan’da işsizliğe umut olacak..
    12. Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü,..
    13. Tütüncü’den çalışanlarına başarı..
    14. Aydın’da veteriner hekimler günlerini..
    15. Türkiye 4.5G'yi çok sevdi! 3G'yi 11'e..
    16. Fenerbahçe'de vahim tablo! 1991'den..
    17. Tırın altında kalan yaya öldü
    18. ’Teknodolu Bozüyük 2019’ etkinliği..
    19. İsrail, askerinin kemikleri karşısında..
    20. Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçıyla..
    21. FETÖ, ihanete böyle hazırlandı!..
    22. Şanlıurfa’da yasadışı bahis..
    23. Diyarbakır’da Paskalya kutlandı
    24. Sadık Çiftpınar kendini yaktı
    25. Polis okulunda teknisyenin silahı ateş..
    26. Kahreden kazada ölen 7 kişi için..
    27. Didimli çocuklar uçurtma şenliğinde..
    28. Ülkü Ocakları, Eymir Gölü’nde ’Gençlik..
    29. Kocasinanlı öğrenciler bilgi..
    30. Elektrikçilere kurs veriliyor
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum