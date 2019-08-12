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Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle 4 ülke lideriyle telefon görüşmesi yaptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:59
Erdoğan 4 dünya lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:59
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