0553 313 94 23

Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir Hastanesini açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ağustos’ta İstanbul-İzmir otoyolu ile birlikte bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 09:30
Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir Hastanesini açacak

Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek.

Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk on beş günde bin ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. 45 bin hasta ayaktan, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü.

Hasta kabulü öncesi hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ziyaretinde şunları kaydetti: “Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle en son noktada hizmet veren, hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5,5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:30
  1. Bursa Şehir Hastanesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Özdemir, Bursa Yenişehir Belediyespor’da
    1. Ahmet Özdemir, Bursa Yenişehir..
    2. Başkan Seçer, Tataristanlı..
    3. (Özel) Beykoz’da vatandaşlar köpek..
    4. Gediz Elektrik ve DenizBank'tan..
    5. (Özel) Siyaseti bırakıp çobanlık..
    6. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    7. Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
    8. Gün içinde fazla tartılmak sağlıksız..
    9. Kestel’de kaçak yapıya geçit yok
    10. Ölü yaban hayvanlarını doldurup iş..
    11. Asansör boşluğuna düşen gençölümden..
    12. Çayırova Belediyesinde erken bayram
    13. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    14. Akyurt’ta 156 çocuğa sünnet şöleni
    15. 'Burası eş-dost, akraba yeri değil'..
    16. MHP Kayseri Milletvekili Özdemir..
    17. Erkeklerde meme problemine dikkat
    18. Yolun karşısına geçmek isterken..
    19. MotoGP'de sıradaki durak Çekya
    20. Para etmeyen karpuzu karayolunda..
    21. CHP zulmü boyut değiştirdi!..
    22. Savcı Sayan Kapalı Pazar yerinde..
    23. GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak..
    24. (Özel Haber) Pişkin hırsız soyduğu iş..
    25. Başkan Sayan, proje yerlerini ziyaret..
    26. Trabzon’da şiddetli yağış sonrası..
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    28. Kadın muhtardan fidan festivali
    29. Güvenlik kameraları huzur ve mutluluk..
    30. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim..
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!