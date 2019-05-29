Erdoğan: "25 ilçemiz, Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbul'umuzu çok daha farklı bir yere ulaştıracağız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.