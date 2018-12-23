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Erdoğan: "2019 faklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur"

23 Aralık 2018 Pazar 13:14
Erdoğan: "2019 faklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur"

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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