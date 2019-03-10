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Erdoğan'dan büyük vefa! 20 yıl önce kendisine mektup yazan arkadaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl önce cezaevindeyken kendisine mektup yazan şimdi ise iş adamı olan avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile görüştü.

10 Mart 2019 Pazar 06:52
Erdoğan'dan büyük vefa! 20 yıl önce kendisine mektup yazan arkadaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde iken Elazığ’da yaşayan ve o tarihte 11 yaşında olan Burak Soylu’nun yazdığı mektuba cevap vermişti. İlkokul öğrencisi olan ve o dönemde Milli Gençlik Vakfı’nda olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.

"Hizmete bıraktığımız yerden devam edeceğiz"

Erdoğan ise cevap mektubunda , “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile” yazmıştı.

Erdoğan'ın el yazısı ile yazılan mektup

Yıllar öncesine dayanan o mektuplaşmanın tarafları bugün bir araya geldi. Elazığ mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş adamı, avukat ve kardeşi avukat Esra Soylu ile havalimanında görüştü.

O dönemlere dair yapılan sohbette Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmalarından bahsetti. 11 yaşında yazdığı mektubunda bahsettiği gibi hukuk fakültesini bitirdiğini bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğunu belirten Burak Soylu, devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek Erdoğan’ın el yazısı ile yazılan mektubunu gösterdi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 06:52
  1. Elazığ
  2. Erdoğan
  3. Mektup
  4. burak soylu

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