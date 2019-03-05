Erdoğan 19’uncu kez Malatya’ya geliyor

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programı dolayısıyla Malatya'da hareketlilik devam ediyor. Program kapsamında mitingin gerçekleştirileceği Büyükşehir Belediyesi Meydanı'nda hazırlıklar sürdürülüyor. Belediye ekipleri alanda temizlik yaparken, polis ekipleri de yarın kurulacak arama noktaları için bariyerleri alana yerleştiriyor. Çok sayıda basın mensubunun izleyeceği miting nedeniyle meydanın bir bölümü trafiğe kapatılacak. Erdoğan'ın 19’uncu kez geleceği Malatya’da yarın saat 14.30'da halka hitap etmesi bekleniyor.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programında AK Parti’den ayrılarak CHP’den aday olan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bağımsız aday olan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ve parti tüzüğüne uygun olmayan açıklamada bulunmasından dolayı ihraç istemiyle disipline sevk edilen Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile partisinin bazı milletvekillerine sitem dolu sözler sarf eden Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ile ilgili milletvekilleri yada il başkanından bilgi alacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Erdoğan’ın Malatya’da partisinin adaylarıyla Büyükşehir Belediyesinde mini bir toplantı yapacak, adaylardan projeleri hakkında kısa bir değerlendirme yapmalarını isteyecek. Mitingde, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan da birer konuşma yapacak.