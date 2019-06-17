0553 313 94 23

Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var."

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:35
Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla anılan bir İstanbul vardı, hamdolsun bugün geleceğine güvenle bakan bir İstanbul var."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 21:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı ne zaman ve nerelerde kılınacak?
    1. Muhammed Mursi için gıyabi cenaze..
    2. Sadr'dan Abdulmehdi'ye kabine çağrısı
    3. Erdoğan: "Veri kopyalama diye bir..
    4. Burdur Çayı yükseldi, köprüler trafiğe..
    5. Erdoğan: "1994'ten önce yolsuzlukla,..
    6. Erdoğan: "Benim milletimden, başta..
    7. Muhammed Mursi'nin vefatı
    8. Erdoğan: "Ordu'da bu milletin,..
    9. Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve..
    10. Muhammed Mursi'nin vefatı
    11. Muhammed Mursi kimdir?Eski Mısır..
    12. Erzurum’da şiddetli yağış sonrası..
    13. KKTC Başbakanı Tatar'dan "Federasyon"..
    14. Muhammed Mursi'nin vefatı
    15. Balıkesir’de bin 768konut satıldı
    16. Balıkesir’de elektrikli bisikletler..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    18. Erdoğan: "(Mursi'nin vefatı) Zalimler..
    19. Abdullah Gül'den "Mursi" paylaşımı
    20. Erdoğan:"Mursi inandığı dava uğruna..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!