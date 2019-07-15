0553 313 94 23

Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür."

15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:43
Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık geceyi değil, ülkemizin ve milletimizin yaşadığı tüm hadiseleri hatırlatması gereken bir semboldür."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak”
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “S-400’ler..
    2. BB Erzurumspor’da Lokman Gör veda etti
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir darbe,..
    4. 15 Temmuz darbe girişiminin..
    5. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    6. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    7. Irak’ta türbeye intihar saldırısı: 5..
    8. İTO Başkanı Avdagiç: “Gelecek nesiller..
    9. 15 Temmuz şehitleri Bağdat'ta dualarla..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    11. Potada milli mesai
    12. Gölbaşı’nda 15 Temmuz etkinliği
    13. Bursaspor taraftarları Hakkari'de..
    14. Washington Post'ta "15 Temmuz" ilanı
    15. Samsun’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    16. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    17. Erdoğan: "15 Temmuz, sadece o karanlık..
    18. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    19. Yeni Malatyaspor'da sezon hazırlıkları
    20. Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    21. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin,..
    23. Erdoğan: "(S-400) Allah'ın izniyle..
    24. Kilis’te Milli Birlik Yürüyüşü’ne..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    26. İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz,..
    28. New York'ta "Amazon" protestosu
    29. Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin..
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”