Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı

Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı24 Kasım 2018 Cumartesi 16:15
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıkladı.
Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, partisinin 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkan adayını açıklayarak, tanıttı.
Buna göre, yerel seçimde AK Parti'den aday gösterilen isimler ve iller, açıklanan sıraya göre şöyle:
1- Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç
2- Amasya Belediye Başkan adayı Cafer Özdemir
3- Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel
4- Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar
5- Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe
6- Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz
7- Batman Belediye Başkan adayı Murat Güneştekin
8- Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak
9- Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay
10 - Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin
11- Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt
12- Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş
13- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan
14- Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atila
15- Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü
16- Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerefoğulları
17- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen
18- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin
19- Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu
20- Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen
21- Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim
22- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör
23- Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal
24- Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş
25- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç
26- Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı
27- Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş
28- Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut
29- Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın
30- Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan
31- Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı
32- Niğde Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir
33- Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler
34- Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin
35- Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir
36- Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü
37- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
38- Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka
39- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mestan Özcan
40- Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak.
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