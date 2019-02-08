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Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."

08 Şubat 2019 Cuma 15:28
Erdoğan: "100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde tekrar ediyorum. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:28
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