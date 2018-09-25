Erdin Bircan öldü mü yaşıyor mu? CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan kimdir?

Hayatını kaybettiği iddia edilen Erdin Bircan'ın durumu ile ilgili milletvekilinin ailesinden son dakika açıklama geldi. Erdin Bircan'ın hayatını kaybettiği iddiaları yalanlandı. Peki Erdin Bircan'ın sağlık durumu nasıl? Erdin Bircan kimdir?

Erdin Bircan’ın oğlu Eren Bircan, yaptığı açıklamada, “Babamla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Durumun çok kritik olduğu gerçektir. Bu haberler ve paylaşımlar ailece hepimizi çok üzmüştür” dedi.

Peki Erdin Bircan kimdir?

1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de dünyaya geldi. İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı. Babasının ismi Şevki, annesinin ismi Lüferiye'dir. Erdin Bircan, Politika Gazetesi'nde görev aldı. 1980 senesinde özel sektörde yöneticilikler yaptı. Ticari hayatına 1988 yılında Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi. Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer aldı. Kurucuları arasında bulunduğu Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı. 10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı. Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır. Erdin Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı. 2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı. Orta derecede İngilizce bilen Erdin Bircan, evli ve 2 çocuk babasıdır.