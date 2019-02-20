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Erdemli’de Yörük tarihi yaşatılıyor

Erdemli Belediyesi tarafından Yörük tarihini yaşatmak amacıyla kurulan ve içi ilçede yaşayan Yörüklerin bağışladığı eşyalarla doldurulan Yörük Müzesi ziyaretçilere kapılarını açtı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
Erdemli’de Yörük tarihi yaşatılıyor

Erdemli Belediyesi tarafından Yörük tarihini yaşatmak amacıyla kurulan ve içi ilçede yaşayan Yörüklerin bağışladığı eşyalarla doldurulan Yörük Müzesi ziyaretçilere kapılarını açtı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçenin çok önemli bir mirasa sahip olduğunu belirterek, tarihine ve kültürüne sahip çıkmayan toplumların asla ilerleyemeyeceğini kaydetti. Erdemli’nin her noktasında Yörüklerin yaşam izlerinin taşındığını aktaran Tollu, bu kültürün hala yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların desteği ile kurdukları müzenin Kültür Merkezi önü sahil bandında hizmet verdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:59
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