Erdemli’de uyuşturucu operasyonu Mersin’in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 3 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 11 fişek skunk maddesi ele geçirildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 3 adet uyuşturucu nitelikli hap ile 11 fişek skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak üzerinde M.B. adlı şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 3 adet captagon hap, satışa hazır 11 fiş skunk maddesi ile satıştan elde edildiği düşünülen 90 lira para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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