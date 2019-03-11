0553 313 94 23

Erdemli’de trafik eğitim parkuru açıldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla 2 bin metrekare alan üzerine yapılan 5 araçlık eğitim parkuru tamamlanarak, açıldı.

11 Mart 2019 Pazartesi 10:50
Erdemli’de trafik eğitim parkuru açıldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla 2 bin metrekare alan üzerine yapılan 5 araçlık eğitim parkuru tamamlanarak, açıldı.


Trafik eğitim parkurunun açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye’de yaşanan kazaların önüne geçebilmek için verilen eğitimlerin, küçük yaşlarda başlaması gerektiği belirterek, alana yerleştirilen dinlenme noktaları ile de eğitimler esnasında ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri için olanak sağlandığını vurguladı. Tollu, trafik düzeninin ancak ve ancak kurallara uyan bireylerin yetişmesi ile mümkün olabileceğini kaydederek, "Biz toplumun en büyük yarası olan, trafik kazalarının önlenmesi adına vatandaşlarımızın araçlarını bilinçli bir şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta trafikle buluşturup, eğitime tabi tutuyoruz. Hem mal kaybına hem de can kaybına neden olan kazaların, çok ciddi bir tahribata yol açtığı muhakkak. Biz de trafik kazalarını azaltmak adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah çocuklarımızın bilinçli bir şekilde yetişmesi sayesinde, kazalar azalacak" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikte de hedef yerli ve yenilenebilir
    1. Elektrikte de hedef yerli ve..
    2. Trabzonspor’da kritik hafta
    3. Palandöken: “Çırakların staj süresi..
    4. Başkan adayı Yazıcı’dan gençlere..
    5. Yarın açılacak olan Halkalı-Gebze..
    6. Berlin’de İzmir rüzgârı esti
    7. Başkan adayı Özlü bir günde 1 milyon..
    8. Down Sendromlu İrfan’ın askerlik..
    9. Amber Türkmen’e hafta sonunda sürpriz..
    10. Bakan Albayrak’tan büyüme rakamları..
    11. Bahçelievler’de anne kız cinayetinde..
    12. "Muhasebeciler, devlet ile vatandaş..
    13. Türkiye’nin 8. ÇEMATEM’i Samsun’da..
    14. Ömer Günel; “Kuşadası’na yeni bir kent..
    15. (Özel) Antalya’da turistler..
    16. Bursa’da narkotik operasyonu: 21..
    17. Gürsu’dan Çalı’ya raylı ulaşım nefes..
    18. Sponsor yok başarı çok
    19. Büyüme rakamları açıklandı (2)
    20. Büyükşehir adayı Yılmaz, Marmara..
    21. Nazkent 6. Etap Toplu Konutları..
    22. Dondurulmuş gıda maddeleri ne derece..
    23. Aydın’da deniz sezonu başladı
    24. Çiftçiler Tarım Fuarına akın etti
    25. Araçların camlarını kırarak teyplerini..
    26. Özbekistan’da yerli ve milli..
    27. YKKED Eskişehir Şubesi 4’ncü olağan..
    28. Kadın istihdam eden kuruluşlara plaket
    29. Aydın İŞKUR’dan kursa katılan 300..
    30. Prof. Dr. Şendur: “Osteoporoz..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması!