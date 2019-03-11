Erdemli’de trafik eğitim parkuru açıldı

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi tarafından, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara trafik eğitimi verilmesi amacıyla 2 bin metrekare alan üzerine yapılan 5 araçlık eğitim parkuru tamamlanarak, açıldı.

Trafik eğitim parkurunun açılışında konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Türkiye’de yaşanan kazaların önüne geçebilmek için verilen eğitimlerin, küçük yaşlarda başlaması gerektiği belirterek, alana yerleştirilen dinlenme noktaları ile de eğitimler esnasında ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilmeleri için olanak sağlandığını vurguladı. Tollu, trafik düzeninin ancak ve ancak kurallara uyan bireylerin yetişmesi ile mümkün olabileceğini kaydederek, "Biz toplumun en büyük yarası olan, trafik kazalarının önlenmesi adına vatandaşlarımızın araçlarını bilinçli bir şekilde kullanması için çocuklarımızı bu yaşta trafikle buluşturup, eğitime tabi tutuyoruz. Hem mal kaybına hem de can kaybına neden olan kazaların, çok ciddi bir tahribata yol açtığı muhakkak. Biz de trafik kazalarını azaltmak adına, çocuklarımızı küçük yaşlarda eğitime tabi tutuyoruz. İnşallah çocuklarımızın bilinçli bir şekilde yetişmesi sayesinde, kazalar azalacak" diye konuştu.