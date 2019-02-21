Erdemli’de spor merkezine psikolog desteği

Erdemli Belediyesi Spor Merkezi’ne kadın danışma merkezipsikologlarının görevlendirildiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi’nin kadınlara yönelik eğitimleri devam ediyor. Spor eğitmeniEbrule Türer gözetiminde, 500 kişinin çalıştığı merkeze, kadın danışma merkezipsikologları ziyarette bulundu. Belediye Spor Merkezinde eğitim veren Türer,kadınların kapsamlı bir taramadan geçtiğini ve sağlık koşullarına uygun kilovermelerinin sağlandığını söyledi.

Sadece mimari ve alt yapı noktasında hizmet vermediklerinin altını çizerek, sosyalbelediyecilik anlayışına uygun olarak ilçenin her yaş kitlesinden insanının tümihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mükerrem Tollu,sağlıklı bir toplum için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerinibelirtti. En önemli vazifelerinden birinin de kadınları toplumun her alanında yapılançalışmalara dahil etmek olduğunu kaydeden Tollu, eğitimden sanata, kültürdensağlığa her alanda destekleyici çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Kadının toplumdakideğerine dikkat çekerek bu konuda ‘Kadın Danışma Merkezi’ gibi önemli projelereimza attıklarını belirten Tollu, "Kadınlarımızın toplumun her alanında değer görmesigerekmektedir. Ailenin temeli hiç şüphesiz ki çocuklarımızın yetiştiricisikadınlarımızdır. Onların rahat ve refah içerisinde yaşamaları için çalışmalarımızdevam edecektir" dedi.