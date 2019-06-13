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Erdemli’de sahiller yaza hazır

Erdemli Belediyesi, temizlik çalışmalarıyla sahilleri yaza hazırlıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
Erdemli’de sahiller yaza hazır

Erdemli Belediyesi, temizlik çalışmalarıyla sahilleri yaza hazırlıyor.


Kış aylarında yaşanan yoğun yağış sonrası tahrip olan sahillerin temizliğini gerçekleştiren Erdemli Belediyesi, ilçeyi yaz aylarına hazırlıyor. Geçen haftalarda ilçe sahil bandında bulunan yeşil alanların arttırılmasını ve bakımını gerçekleştiren belediye ekipleri, Arpaçbahşiş sahilinin temizliğini tamamladı.


Mavi Bayraklı plajların arttırılması adına birçok çalışma yürüttüklerini ve turistleri ilçeye çekmek için alternatif projeler ürettiklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlçemizin her noktasında eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalar ile örnek bir kent inşa ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerin uluslararası standartlara uygun olmasını önemsiyor ve bu noktada ’Mavi Bayrak’ gibi önemli projeleri geliştirip, takip ediyoruz. Ayrıca hizmet ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretiyoruz. Erdemli’yi yeşillendiriyor, temizlik noktasında da düzenli çalışmalar yürütüyoruz. Tabiri caizse bir kök ağaç dikebileceğimiz noktayı yeşillendirdik ve kentimizi yaz aylarına hazırladık” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:20
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