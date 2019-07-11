Erdemli’de sahiller tatil sezonuna hazır

Erdemli Belediyesi, bahar mevsiminde başlattığı sahil temizliğiçalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmaları ile de deniz sezonu içinhazırlıklarını tamamladı.

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçenin her noktada yaz aylarınahazır hale getirilmesi adına gerçekleştirilen sezona hazırlık çalışmaları, temizlikfaaliyetleri ile devam etti. Bu faaliyetlerin yanı sıra sahil bandında bulunan yeşilalanların arttırılması için de çalışmalar yürüten Erdemli Belediyesi, daha önceArpaçbahşiş Mahallesi’nde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarına bir yenisini dahaekleyerek, Alata ve Tömük mahallelerinde de çalışma başlattı.

Erdemli’nin turizm noktasında çok ciddi bir değere sahip olduğuna dikkat çekenBelediye Başkanı Mükerrem Tollu, “İlçemizin özellikle turizm noktasında çok önemlibir yere sahip olduğunun farkındayız. Amacımız bu değeri ortaya çıkartarak,bölgemize gelen turistleri en güzel şekilde misafir etmek ve onlara tüm doğalgüzelliklerimizi tanıtmaktır. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerin uluslararasıstandartlara uygun olmasını önemsiyor ve yeni projeler gerçekleştiriyoruz. Çevredüzenlemesinde kullandığımız ürünleri de kendi tesislerimizde üretiyoruz. Bugün dedaha önce yeşillendirmek için çalışma başlattığımız sahil noktalarında, temizlikfaaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi.