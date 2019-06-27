Erdemli’de parke çalışmaları sürüyor

Mersin’in Erdemli ilçe Belediyesi, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kendisine bağlanan mahallelerde parke, beton kaplama ve asfalt yol modellerini uygulamaya devam ediyor.

Erdemli Belediyesi, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar her noktada yol bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, yağmur ve çamurdan kurtulduklarını ifade ederek, ekiplere ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’ya teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede hizmet götürülmemiş noktanın kalmadığını belirterek, Erdemli’nin her noktasında el izi bulunan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Büyükşehir Yasası ile mahalle sayısında artış olduğunu belirten Tollu, bu duruma rağmen çalışmaların aksamadan devam ettiğinin altını çizerek, Sarıkaya Mahallesi’nde gerçekleşen faaliyetlerin sürdürüleceğini kaydetti.