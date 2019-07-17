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Erdemli’de mahkumlar ’15 Temmuz Belgeseli’ni izledi

Erdemli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki adli hükümlü ve tutuklulara,’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında, ’İşgalGirişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi’ isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
Erdemli’de mahkumlar ’15 Temmuz Belgeseli’ni izledi

Erdemli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki adli hükümlü ve tutuklulara,’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ anma etkinlikleri kapsamında, ’İşgalGirişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi’ isimli belgesel filmin gösterimi yapıldı.


Cezaevindeki adli hükümlü ve tutuklulara yönelik TRT tarafından hazırlananbelgesel filmin gösteriminin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


72 adli mahkumun katıldığı etkinliğin ardından konuşan Cezaevi Sorumlusu İnfazKoruma Başmemuru Aziz Demirkan, "Belgeselde de izlediğimiz gibi hain darbegirişimini 15 Temmuz akşamı hep beraber gördük ve yaşadık. Hainlere gerekencevabı millet olarak verdik. 15 Temmuz’da ülkemizin bekası için canını ortaya koyanaziz şehitlerimizi ve gazilerimizi kesinlikle unutmayacağız, unutturmayacağız.Etkinliğimize göstermiş olduğunuz ilgi alaka ve yoğun katılımlarından dolayı hükümlü,tutuklu ve personel arkadaşlara çok teşekkür ederim. 15 Temmuz demokrasi ve millibirlik gününüzü tebrik eder, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat veafiyet dilerim" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:36
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