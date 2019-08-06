Erdemli’de bayram hazırlıkları sürüyor

Erdemli Belediyesi’nin Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde bulunantüm camilerde temizlik çalışması yürüttüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe camilerinin temizlenmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, boya, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi çalışmaları Kurban Bayramı dolayısıyla hız kazandı.

Gerçekleştirilen bu çalışmaların sadece ve sadece Allah’ın rızasını kazanmak adınayapıldığını vurgulayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Bu çalışmalarbelediyenin görevleri arasında bulunmasa da biz bu hizmeti yapmaktan dolayı gururduyuyoruz. İlçemizdeki kurumları ayırmadan bu hizmetleri talepte bulunan her noktayaulaştırıyoruz. Bu hizmetlerin tamamını beklentimiz olmaksızın, sadece Allah’ın rızasınıkazanmak için gerçekleştiriyoruz. Yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz camitemizleme faaliyetlerine Kurban Bayramı dolayısı ile hız verdik” dedi.