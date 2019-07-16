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Erdemli’de 57 yıllık unutulmuş yol yeniden hizmete girdi

Erdemli Belediyesi, Sinap Mahallesi’nde bulunan ve 1962 yılındaaçılmış olan ancak bakımsızlık nedeniyle adeta unutulmaya yüz tutmuş, ulaşımızorlaştıran yolun bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yaparak yeniden hizmeteaçtı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Erdemli’de 57 yıllık unutulmuş yol yeniden hizmete girdi

Erdemli Belediyesi, Sinap Mahallesi’nde bulunan ve 1962 yılındaaçılmış olan ancak bakımsızlık nedeniyle adeta unutulmaya yüz tutmuş, ulaşımızorlaştıran yolun bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını yaparak yeniden hizmeteaçtı.


Büyükşehir Yasası ile hizmet alanı 62.5 kat genişleyen ve nüfus oranı 10 kattanfazla artan Erdemli Belediyesi, ilçenin her noktasında eş zamanlı çalışmalaryürüterek hizmetleri, sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar aksaklığa mahalvermeden ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sinap Mahallesi’nde çalışmayabaşlayan ekipler, ilçenin bütün şehir olması ile beton kaplama yol modeli, sıcak asfaltve serpme asfalt yapım faaliyetlerine hızla devam ederek, 1962 yılında açılmışancak geçiş imkanı tanımayan yolun onarılmasını sağladı.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, göreve geldikleri ilk yıllarda ilçenin birçok konuda ciddi eksikleri olduğunun altını çizerek, özellikle Atık Su Arıtma Tesisi gibi projeler ile birçok sorunu çözdüklerine dikkat çekti. Erdemli’nin yararına yapılacak faaliyetlerde tüm kurumlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tollu, asli vazifelerinden saydıkları yol yapım hizmetlerinin de teknolojiye uygun şekilde artarak devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
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