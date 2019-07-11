Erdemli zabıtasından sahil denetimi

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını vehuzurunu bozucu etkenlere karşı sahil bandında denetimlerini sıklaştırdı.

Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, daha önce yapılan kontrollerdetespit edilen olumsuzlukların ve gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu, sahilbandında bulunan alanlarda mangal, nargile ve çevre kirliliğine yol açan gıdalarıtüketenlere, kurallara aykırı davrananlara karşı rahatsızlığı önlemek için denetimyaptı.

Sahillerde nargile ve mangal yasak

Erdemli Belediyesi Zabıta ekiplerinin, diğer kurumlarla koordinasyon içinde yaptığıdenetim, Alata Mahallesi Topraksu Tesislerinden başlayarak Akdeniz MahallesiErdemli Spor Salonuna kadar sürdü. Bu kapsamda yasalara aykırı hareket ederektoplum geneline rahatsızlık verecek şekilde nargile içen, mangal yakarak sahildekive civarda ikamet eden mahalle sakinlerini duman ile rahatsız edenlerin faaliyetlerisonlandırıldı. Yapılan denetimlerde zararlı yiyecek maddeleri ile çevreyi rahatsızeden unsurlar, ekipler tarafından toplandı.

Denetimler esnasında çevre kirliliğine yol açacak gıda tüketiminde bulunanvatandaşlara cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçeSağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile müşterek çalışmaların devamedeceğini duyurdu. Yapılan denetimlerde topluma açık kamu alanlarında, uyarılararağmen sigara izmariti ve kabuklu yiyeceklerle çevreyi kirletenlere cezai işlemyapılırken, çevredeki vatandaşlar ise yapılan denetimleri takdir ettiklerini belirterek,belediyenin bu çalışmasına destek olduklarını dile getirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, toplumun ortak yaşam alanı olannoktalarda vakit geçirirken kimseyi rahatsız etmemek gerektiğine vurgu yaparak, buyaşam alanlarının toplumun tamamına ait olduğunu dikkat çekti. Bu çalışmalarınkimseyi kırmak adına gerçekleştirilmediğini, aksine ilçenin tamamının huzur vegüven içerisinde yaşaması için yapıldığının altını çizen Tollu, özellikle toplumungenel değer yargılarına aykırı davrananların, yasalar çerçevesinde gerekliyaptırımlarla karşılaşacağının bilgisini verdi.