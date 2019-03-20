Erdemli Şehit ve Gaziler Ormanı’na 500 fidan dikildi

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında ErdemliŞehitler ve Gaziler Hatıra Ormanı’na 500 fidan dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, “Öncelikle bu cennet vatanı bize emanet eden şehitlerimize, vefat eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizden öncekiler bize bu vatanı nasıl emanet ettilerse bizlerinde görevi bizden sonrakilere bu emaneti en iyi şekilde ulaştırmaktır. Vatanımızı ağaçlandırarak daha güzel hale getirmek için çabalıyoruz. Ağaç deyip geçmemek lazım, bu milli bir servettir. Çocuklarımıza ağaç sevgisini şimdiden aşılamalıyız” dedi.

Geçen yıl oluşturulan Erdemli Şehitler ve Gaziler Ormanlığına bu yıl da sedir başta olmak üzere çeşitli türlerde fidan dikileceğini dile getiren Kula, şehit yakınları, gaziler ve öğrencilerin desteğiyle 500 fidanın toprakla buluşacağını kaydetti. Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin, Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.