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Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati Şevik oldu

Erdemli Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati Şevik oldu

Erdemli Kızılay Şube Başkanlığı yeni yönetimi belirlendi.


Erdemli Öğretmenevi’nde yapılan olağan kongrede Türk Kızılayı Erdemli Şube Başkanlığına Necati Şevik seçildi.


Kongrenin ardından bir konuşma yapan Şevik, “Türk Kızılayı1868 yılında kurulmuş olupkamu yararına faaliyetlerini devam ettirmektedir.Kızılay sadece kan bağışı ve doğal afetlerde yardım yapan bir kuruluş olarakanılsa da aslında çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bu nedenle ilçemiz Erdemli’deki çalışmalarımız arasında Erdemli gençliğimize yönelikprojelere de yer vereceğiz” dedi.


Şevik, Erdemli Kızılay Şubesiningerek yönetimiyle gerekse üyeleriyle etkin bir çalışma programı gerçekleştireceğini de kaydetti.


Başkanlığını Necati Şevik’in yaptığı şube yönetimi Cahit Ergin, Selahattin Aydın, Ahmetemin Bilgen, Mehmet Dolaş, İhsan Karabeyazıt ve Zehra Öztürk’ten oluştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. doğa

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