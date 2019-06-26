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Erdemli Belediyesi’nin yüzme geliştirme kursları başladı

Erdemli Belediyesi’nin yüzme geliştirme kurslarının başladığı bildirildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:49
Erdemli Belediyesi’nin yüzme geliştirme kursları başladı

Erdemli Belediyesi’nin yüzme geliştirme kurslarının başladığı bildirildi.


Erdemli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Aquapark Dinlenme Tesisindeverilecek olan yüzme geliştirme eğitimlerine 650 öğrenci kayıt yaptırdı. 1 ay süreyleuzmanlar eşliğinde verilecek olan eğitimler, sınıflar halinde devam edecek. Okullarınkapanması ile çocuklara alternatif sosyal yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yıl içerisinde kadınlara ve erkeklere özel spor eğitim merkezleri ile de hizmet verdiklerinin altını çizdi.


Tollu, insanın niteliğinin ülkenin gelişebilmesi için önemli olduğuna dikkat çekerek, yetişen nesillerin bu yüzden önemsenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tollu, yapılan çalışmalar ile çocukların ve gençlerin, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:49
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