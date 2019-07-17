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Erdemli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi, Tömük Hacı Recep Yaşa İmam HatipOrtaokulunun çatı ve abdesthane yapımı ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
Erdemli Belediyesi’nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi, Tömük Hacı Recep Yaşa İmam HatipOrtaokulunun çatı ve abdesthane yapımı ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, talepler doğrultusunda okullara, camilere vesağlık kurumlarına yönelik yürütülen boya-badana, çevre düzenlemesi ve tadilathizmetleri ara vermeden devam ediyor. Özellikle eğitim kurumlarına verdiğidesteklerle, velilerden ve öğretmenlerden takdir toplayan Erdemli Belediyesi, TömükHacı Recep Yaşa İmam Hatip Ortaokulunun çatı ve abdesthane yapımınıgerçekleştirdi.


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Çocuklarımızın ve gençlerimizinvatanımıza hayırlı bireyler olarak hizmet edebilmesi için hiç şüphesiz ki, aldıklarıeğitim çok önemli. Kaliteli bir eğitimin de bizlerin sorumluluklarını yerine getirmesi ilemümkün olabileceğinin farkındayız. Bu sebeple ilçemizde bulunan okullara, sağlıkkurumlarına ve camilere destek olarak, eğitim kurumlarımızın boya-badana, temizlik,çevre düzenlemesi gibi ihtiyaçlarını karşılamaktayız" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:03
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