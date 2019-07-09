Erdemli Belediyesi’nden öğrencilere rehberlik hizmeti

Erdemli Belediyesi Lise Hazırlık Kurs Merkezi, sınav sonrası okul tercihi yapan öğrencilere rehberlik hizmeti vermeye başladı.

Erdemli Belediyesi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 2017-2018 sezonunda eğitim vermeye başlayan Lise Hazırlık Kurs Merkezinde yaz sezonunda da faaliyetler devam ediyor. Kurs merkezinde görevli yönetici ve öğretmenler, sınava giren öğrencilere tercih sürecinde rehberlik yaparak destek hizmeti sunuyor. Eğitimde fırsat eşitliği anlayışı ile oluşturulan ve ücretsiz hizmet veren Kurs Merkezinin Müdürü Atilla Koç, geçen eğitim sezonunda 113 öğrenciyi nitelikli okullara yerleştirerek bölge sıralamasında birinci olduklarını, bu sezon daha yüksek başarı hedeflediklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen bu proje ile birçok belediyeye örnek olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise “Gençlerimizin eğitimleri için sezon boyunca yürüttüğümüz çalışmalar, yaz aylarında da onların nitelikli okullara yerleşebilmesi için devam edecek. Bugüne kadar ilçemizde gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerden birisi, eğitim adına yaptığımız kurs merkezlerimizdir. Bunun en önemli sebebi ise ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, vatana ve millete hayırlı bireyler olarak tam donanımlı yetiştirilmesidir. Bu amaçla kurduğumuz Eğitime Destek Kurs Merkezlerimiz, çok şükür ki istediğimiz başarıyı yakaladı. Hiç şüphesiz ki ailelerin en değerli varlığı, çocuklarıdır. Bizlere güvenerek, çocuklarını emanet eden tüm ailelerimize teşekkür ediyoruz. Bu güveni boşa çıkartmamak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyoruz” dedi.

Özellikle eğitim noktasında gerçekleştirilen hizmetlerden ve yapılan yatırımlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar da çalışmalarından dolayı Başkan Tollu’ya ve kurs yetkililerine teşekkür ettiler.