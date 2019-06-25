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Erdemli Belediyesi, yol açma çalışmalarına devam ediyor

Erdemli Belediyesi, mevcut yolların bakım ve onarımının yanı sıra yeni yol açma çalışmalarına da devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 17:07
Erdemli Belediyesi, yol açma çalışmalarına devam ediyor

Erdemli Belediyesi, mevcut yolların bakım ve onarımının yanı sıra yeni yol açma çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, yeni yapılan Kargıpınarı Jandarma Karakolunun yolunu açmak için çalışmalara başladı.


Erdemli Belediyesi, kış aylarında yaşanan hava muhalefeti ile kapanan, bozulan yolların bakım ve onarımını, imar planında geçen yeni yolların da açılması çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, bu çerçevede, yeni yapılan Kargıpınarı Jandarma Karakoluna ulaşımı sağlayan yolun açılması için çalışmalara başladı.


Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 görev başında olduklarını belirtti. Gece ve gündüz mefhumu olmadan, sıcak soğuk demeden çalışan belediye personeline teşekkür eden Tollu, “Sıfır rakımdan 2 bin 500 rakıma kadar nasırlı ellerinin izi olan arkadaşlarımız sayesinde Erdemli’nin sorunlarını yüzde 95 oranında çözdük. Özellikle ilçemizde geçişe elvermeyen noktalarda yürüttüğümüz çalışmalar ile ulaşımın sağlanmadığı tek bir nokta bırakmadık. Kargıpınarı Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile de vatandaşlarımızın bir nebze de olsa hayatını kolaylaştırmak istedik” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:07
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